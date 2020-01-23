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«У кого-то железные яйца, а у меня – рука»: врачи провели Воробей операцию

Пародистка поспешила сравнить себя с Робокопом.

«У кого-то железные яйца, а у меня – рука»: врачи провели Воробей операцию
Пародист Елена Воробей. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Пострадавшая на концерте в Ногинске пародистка Елена Воробей идет на поправку. Об этом сама комедиантка рассказала в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

16 января стало известно, что во время выступления в Ногинске Елена неудачно упала прямо на сцене, поскользнувшись во время танца под песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Оперативную помощь артистке тогда оказали местные медики.

Недавно же столичные врачи вживили в поврежденную руку Воробей металлические штифты. Сейчас Елена чувствует себя лучше.

«Я по-прежнему в гипсе с железом внутри. У кого-то железные нервы или яйца, а у меня – металл в руке. Мне поставили пластину со штырями и с какими-то винтиками. Я не знаю, кто я теперь. Робокоп, может быть», – пошутила она.

Пародист Елена Воробей. Фото
Пародист Елена Воробей. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Воробей призналась, что устала носить конструкцию. На днях у нее случился «психологический надлом», но позже хандра отступила.

«Одна кость была сломана со смещением. Вторая просто раздроблена. Очень больно. Еще раз огромное спасибо докторам – приняли меня как родную», – резюмировала Воробей.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

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«У кого-то железные яйца, а у меня – рука»: врачи провели Воробей операцию
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