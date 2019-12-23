НОВОСТИ

«Она еще молода!»: Елена Воробей отчитала Борщеву за критику «Аншлага»

Юмористка назвала высказывания экс-участницы Comedy Woman на шоу Леры Кудрявцевой недальновидными.

«Она еще молода!»: Елена Воробей отчитала Борщеву за критику «Аншлага»
Елена Воробей (Фото: Globallookpress.com)

Заслуженная артистка России прокомментировала слова Елены Борщевой в студии ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ранее экс-участница Comedy Woman заявила, что она, как и многие ее ровесники, даже не догадывалась о том, что юмористическая программа Регины Дубовицкой до сих пор выходит в эфир. Актриса раскритиковала «Аншлаг», заверив, что эту передачу уже давно пора закрыть.

В интервью Teleprogramma.pro Елена Воробей поделилась своим мнением относительно высказываний Борщевой, подметив, что высокие рейтинги шоу Дубовицкой говорят сами за себя. По словам знаменитости, она не знает, чем сейчас занимается экс-участница КВН. Елена Яковлевна заявила, что слова Борщовой можно сравнить с «криком души», поблагодарив девушку уже за то, что та не предложила «предать огню» создателей передачи и всех ее участников.

«Ну, о чем это может говорить. Только о том, что она еще молода. Высказывание не очень дальновидное. Не удивлюсь, если уже подросло поколение, которое предложит «поджечь» офис Comedy Woman. Мне достает разума, такта и опыта сказать, что товар выпускают до тех пор пока его покупают. А цифры вещь упрямая, рейтинги очень хорошие. При нечастых выходах в эфир «Аншлаг» пользуется неизменной зрительской симпатией! Кстати, не знаю, чем занимается Лена в последнее время. Мне кажется на московских подмостках так много площадок, пока еще мы вальсируем самостоятельно и довольно успешно», — отметила Воробей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ВинокурЕлена БорщеваЕлена ВоробейПрограмма "Аншлаг"Программа "Секрет на миллион"Регина Дубовицкая
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Она еще молода!»: Елена Воробей отчитала Борщеву за критику «Аншлага»
Интересно?
Поделись с друзьями: