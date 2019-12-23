«Она еще молода!»: Елена Воробей отчитала Борщеву за критику «Аншлага»

Заслуженная артистка России прокомментировала слова Елены Борщевой в студии ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ранее экс-участница Comedy Woman заявила, что она, как и многие ее ровесники, даже не догадывалась о том, что юмористическая программа Регины Дубовицкой до сих пор выходит в эфир. Актриса раскритиковала «Аншлаг», заверив, что эту передачу уже давно пора закрыть.

В интервью Teleprogramma.pro Елена Воробей поделилась своим мнением относительно высказываний Борщевой, подметив, что высокие рейтинги шоу Дубовицкой говорят сами за себя. По словам знаменитости, она не знает, чем сейчас занимается экс-участница КВН. Елена Яковлевна заявила, что слова Борщовой можно сравнить с «криком души», поблагодарив девушку уже за то, что та не предложила «предать огню» создателей передачи и всех ее участников.