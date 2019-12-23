«Она еще молода!»: Елена Воробей отчитала Борщеву за критику «Аншлага»

Заслуженная артистка России прокомментировала слова Елены Борщевой в студии ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ранее экс-участница Comedy Woman заявила, что она, как и многие ее ровесники, даже не догадывалась о том, что юмористическая программа Регины Дубовицкой до сих пор выходит в эфир. Актриса раскритиковала «Аншлаг», заверив, что эту передачу уже давно пора закрыть.
В интервью Teleprogramma.pro Елена Воробей поделилась своим мнением относительно высказываний Борщевой, подметив, что высокие рейтинги шоу Дубовицкой говорят сами за себя. По словам знаменитости, она не знает, чем сейчас занимается экс-участница КВН. Елена Яковлевна заявила, что слова Борщовой можно сравнить с «криком души», поблагодарив девушку уже за то, что та не предложила «предать огню» создателей передачи и всех ее участников.
«Ну, о чем это может говорить. Только о том, что она еще молода. Высказывание не очень дальновидное. Не удивлюсь, если уже подросло поколение, которое предложит «поджечь» офис Comedy Woman. Мне достает разума, такта и опыта сказать, что товар выпускают до тех пор пока его покупают. А цифры вещь упрямая, рейтинги очень хорошие. При нечастых выходах в эфир «Аншлаг» пользуется неизменной зрительской симпатией! Кстати, не знаю, чем занимается Лена в последнее время. Мне кажется на московских подмостках так много площадок, пока еще мы вальсируем самостоятельно и довольно успешно», — отметила Воробей.