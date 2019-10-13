«К нему все вопросы»: Азиза объяснила, почему не вышла замуж за Бродолина

По словам певицы, церемонию приходилось все время откладывать.

55-летняя певица Азиза решилась на откровенный разговор на телевидении. О своих личных переживаниях она поведала в студии программы «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева.

Одна из рубрик шоу касалась личной жизни исполнительницы. Кудрявцева поинтересовалась, по какой причине свадьба Азизы с питерским бизнесменом Александром Бродолиным не состоялась. Ответ гостьи шоу был предельно коротким.

«К нему все вопросы. Не ко мне», — высказалась певица.

Азиза отметила, что они были вместе более девяти лет. Бизнесмен сделал ей предложение, встретился с ее мамой и пообещал, что через несколько месяцев состоится долгожданное торжество. Но церемония постоянно откладывалась из-за разных весомых причин. В один момент у Азизы сдали нервы, и она стала давить на своего избранника. В итоге певица и предприниматель расстались.

Однако Александр уверен, что Азиза вернется к нему, как только остынет после ссоры. Об этом говорит обстановка в его квартире – масса вещей и фотографий артистки. Напомним, минувшей весной Азиза собиралась замуж за другого мужчину, давнего друга Олега Бескровного. Но в последний момент свадьба расстроилась.