Пенкин будет добиваться присвоения Началовой звания заслуженной артистки

Яркая исполнительница ушла из жизни в расцвете сил в марте прошлого года.

Музыкант Сергей Пенкин в Instagram заявил, что будет добиваться присвоения звания заслуженной артистки России своей подруге Юлии Началовой. Она, как известно, скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне абсцесса.

Как отметил Пенкин, случившееся – это невосполнимая утрата не только для семьи, но и для всего музыкального мира.

«Первый Юлин альбом «Ах, школа, школа» стал уникальным пособием для детей в музыкальных школах и вокальных студиях», – заметил он.

Также он перечислил песни исполнительницы, которые являются неотъемлемым репертуаром среди участников российских и международных конкурсов, где Началова и сама всегда достойно представляла нашу страну.

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Как сказал Пенкин, такие мастера, как Началова, достойны, чтобы им присвоили звания заслуженный артист РФ. Он добавил, что Юлия не дождалась подписания документов. Кроме того, музыкант сказал, что он и его друзья получают колоссальную поддержку народа.

Многие просят певца довести дело до конца. Он уверен, что досадные недоразумения никогда не поздно исправить.

Отметим, что свой пост Пенкин закрыл от комментариев пользователей. Он подчеркнул, что некоторые оставляют неадекватные послания. Ранее пиар-директор исполнительницы Анна Исаева говорила, что в России не дают посмертно звания заслуженных артистов.