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Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково

Сотрудники авиакомпании заявили, что певец был пьян.

Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
Сергей Пенкин не смог улететь из Москвы. Фото: globallookpress.com

Скандальный инцидент с Сергеем Пенкиным произошел в столичном аэропорту «Внуково» в минувшую пятницу. Музыкант должен был лететь в Минеральные Воды, однако, как считают сотрудники аэропорта, перебрал со спиртными напитками, ожидая вылета рейса, который задержали на несколько часов.

Сергей Пенкин коротал время в баре. Когда посадку на борт все-таки объявили, певец, по мнению сотрудников авиакомпании Utair, уже находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из-за этого звезду не пустили на борт. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сам артист опроверг сведения о злоупотреблении алкоголем. Сергей Пенкин сообщил, что устал ждать, поэтому принял решение уехать из аэропорта.

Ранее Сергей Пенкин рассказывал поклонникам, что увлекся новыми спортивными тренировками. Артист сообщил, что приобрел самокат и регулярно совершает прогулки по ночной Москве. По словам исполнителя, новое хобби помогает снимать усталость и накопившийся стресс.

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аэропорт Внуковозвездный скандалСергей Пенкин

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Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
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