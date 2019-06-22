Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково

Скандальный инцидент с Сергеем Пенкиным произошел в столичном аэропорту «Внуково» в минувшую пятницу. Музыкант должен был лететь в Минеральные Воды, однако, как считают сотрудники аэропорта, перебрал со спиртными напитками, ожидая вылета рейса, который задержали на несколько часов.

Сергей Пенкин коротал время в баре. Когда посадку на борт все-таки объявили, певец, по мнению сотрудников авиакомпании Utair, уже находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из-за этого звезду не пустили на борт. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сам артист опроверг сведения о злоупотреблении алкоголем. Сергей Пенкин сообщил, что устал ждать, поэтому принял решение уехать из аэропорта.

Ранее Сергей Пенкин рассказывал поклонникам, что увлекся новыми спортивными тренировками. Артист сообщил, что приобрел самокат и регулярно совершает прогулки по ночной Москве. По словам исполнителя, новое хобби помогает снимать усталость и накопившийся стресс.