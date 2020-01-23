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«Она пишет сенсационное эссе»: Михалкова расскажет правду о работе в «Уральских пельменях»

Юмористка была в мужском коллективе десять лет.

«Она пишет сенсационное эссе»: Михалкова расскажет правду о работе в «Уральских пельменях»
Михалкова расскажет о времени в "Уральских пельменях"/https://www.instagram.com/mihalkova/

Помощники бывшей звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой сообщили в Instagram на ее страничке, что юмористка сейчас находится в отпуске. «Она пишет сенсационное эссе. О том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами. Особенно дружить! Десять лет Юлия работала в мужском коллективе – есть что вспомнить! Подробности – пока секрет», — рассказали помощники звезды.

Отметим, что сейчас Юлия Михалкова находится в отпуске «на берегах бушующей Атлантики». Она во Флориде. Туда, как утверждают помощники, она улетела за вдохновением и новыми впечатлениями. Свои соцсети она поручила вести как раз помощникам.

Напомним, что Юлия Михалкова около года назад покинула шоу «Уральские пельмени». Она отмечала, что хочет заняться собственными проектами.

В свою очередь другие участники юмористического коллектива порой в своих беседах с журналистами ехидно посмеивались над бывшей коллегой. Они отмечали, что в последние годы она больше внимания уделяла своей внешности, чем творчеству.

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Тэги:

Флоридашоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
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«Она пишет сенсационное эссе»: Михалкова расскажет правду о работе в «Уральских пельменях»
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