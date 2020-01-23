Модель на показе Жана-Поля Готье последовала примеру Собчак и вылезла из гроба

В Париже продолжаются показы весенне-летних кутюрных коллекций. Модельеры соревнуются в оригинальности, пытаясь превзойти друг друга и максимально впечатлить публику. Кое-кто дошел до крайности – стал пользоваться приемами Ксении Собчак.

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Жань-Поль Готье не стал изобретать велосипед и практически скопировал свадьбу Ксении Анатольевны, уложив модель в свадебном платье в гроб, феерично продемонстрировав ее триумфальный выход из преисподней. Зал кричал от восторга, спокойнее всех вела себя российская публика. И в самом деле, чем тут восторгаться? Проходили, знаем…

Был ли этот показ действительно заимствован у Собчак – история умалчивает. Не исключено, что одна и та же мысль пришла двум гениальным людям одновременно.

Напомним, недавно мы рассказывали о забавном эксперименте российского ВВС, который предложил американцам угадать, на чем кандидат в президенты России (Ксения Анатольевна, естественно) добиралась на свою свадьбу. Граждане США в один голос сказали, что на снегоуборочной машине, вариант катафалка они сразу отмели.