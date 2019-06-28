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Бари Алибасов вспомнил, как появилось название группы «На-На»

Как рассказал продюсер, это произошло по нелепой случайности.

Бари Алибасов вспомнил, как появилось название группы «На-На»
Бари Алибасов в программе "Однажды". Фото: пресс-служба телеканала НТВ

Пока Бари Алибасов восстанавливается после химического ожога от жидкости для прочистки труб, телеканал НТВ покажет большое интервью, которое продюсер дал незадолго до трагического случая. Артист поделился самыми неожиданными откровениями о себе и своем легендарном музыкальном коллективе.

В частности, Алибасов вспомнил, как возникло название группы «НА-НА». По словам шоумена, когда первый состав артистов только начинал выступать, никому не известный коллектив не назывался никак. На одном из концертов, где будущие «нанайцы» выступали на разогреве, название прозвучало со сцены по чистой случайности.

«Какая-то история была, совершенно нелепая. За кулисами конферансье стоял, автографы раздавал: «На, на!». Пошел на сцену, объявляет первый раз группу, а названия нет. И даже не спросил, как, ну и ляпнул: «НА-НА».

По словам Алибасова, тогда он решил, не стал возражать, решив, что «нормальное» название придумает потом. Но вышло все совсем иначе.

«А на другой день все газеты писали о необычном явлении, которое появилось на тогда еще советской сцене – группа «НА-НА», – рассказал Алибасов в новом выпуске программы «Однажды».

Телеканал НТВ традиционно покажет передачу в субботу, в 16:20.

Бари Алибасов раскрыл секрет названия «НА-НА». Фото: globallookpress.com
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Бари Алибасов вспомнил, как появилось название группы «На-На»
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