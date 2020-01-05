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Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью

4 января кинорежиссер отпраздновал свой 54-й день рождения. Любящая супруга поздравила его не только лично, но и публично.

Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
Тигран Кеосаян. Фото: Global Look Press

Российская журналистка Маргарита Симоньян в честь праздника опубликовала наполненный любовью и нежностью пост на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.

Супруга актера призналась, что жизнь с сценаристом очень спокойная и веселая. Ведь Кеосаян поет по утрам и играет на рояле за ужином. Он не отпускает в санаторий тещу, потому что будет по ней очень скучать. Хотя они живут в одном доме и постоянно видятся.

«Он не устает громко шутить и смеяться, накрывая наш дом кипящими брызгами своего темперамента, который любой приготовленный мной бутерброд объявляет шедевром кулинарии и сладко шепчет при всех мне на ухо: ‘Какая же ты красивая!’, как бы я ни поправилась после третьих родов», — поделилась Маргарита.

Симоньян отметила, что ее возлюбленный всегда держит слово и умеет снисходительно улыбнуться чужой слабости. Кроме того, он продолжает считать родиной СССР — ту страну, где он родился.

«По-стариковски плачет, когда говорит об отце, и по-мальчишески улыбается, когда строит планы на будущее, который дерзок и молод, талантлив и жарок и, как персидский визирь, красив, — как можно его не любить? С днем рождения, мой родной!» — поздравила Тиграна любящая жена.

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Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
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