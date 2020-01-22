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«Он три года меня добивался»: Талызина рассказала о предательстве единственного мужа

Художник Леонид Непомнящий ушел от звезды, несмотря на общего ребенка.

«Он три года меня добивался»: Талызина рассказала о предательстве единственного мужа
Валентина Талызина. Фото: Global Look Press

Актриса Валентина Талызина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем единственном муже художнике Леониде Непомнящем. От него она родила дочь Ксению. Через несколько лет после рождения ребенка мужчина ушел из семьи.

«Он был студентом суриковского института, когда мы познакомились. Однажды пришел ко мне в общежитие театра Моссовета выпивший. Они, художники, там каждый день пили. Он три года меня добивался. Я привыкла к нему и вышла за него замуж. Он меня очень образовывал», — призналась актриса.

Вскоре после свадьбы она забеременела и родила дочь. Но художник стал ей изменять.

«Я хотела, чтобы мой ребенок оставался с отцом. Все прощала. Леня через пять лет нашел другую женщину. Я просила его не уходить. Но Леня был непреклонен. Его любовница была очень высокой женщиной. Маленькие мужчины, скажу я вам, любят высоких женщин. Я сразу подумала: «Валька, ты проиграла». Он сказал мне, что не хочет жить во лжи, поэтому уходит к другой», — вспомнила Валентина Талызина.

После ухода Непомнящего актриса оказалась в клинике неврозов.

«Это все случилось на фоне переживаний. Там я провела сорок дней. Я вылечилась и вернулась в театр. И стала одинокой женщиной», — заявила актриса, которая больше в своей жизни замуж не выходила.

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Тэги:

Валентина ТалызинаЛеонид НепомнящийПрограмма "Судьба человека"
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«Он три года меня добивался»: Талызина рассказала о предательстве единственного мужа
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