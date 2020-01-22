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«Будешь пить – это кончится плохо»: к рыжему «Иванушке» явилась Богородица

Музыкальный продюсер Леся Сазыкина рассказала интересный факт из биографии Григорьева-Аполлонова.

«Будешь пить – это кончится плохо»: к рыжему «Иванушке» явилась Богородица
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Global Look Press

Музыкальный продюсер Леся Сазыкина, которая уверяет, что родила внебрачного ребенка от солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Аполлонова, заявила, что у музыканта всегда были непростые отношения с алкоголем. Не секрет, что в предыдущие годы он много пил.

Как отметила Сазыкина, одно время солист «Иванушек» просто спивался. По ее словам, в какой-то момент он все-таки смог одуматься. Сейчас, как она уверяет, он ведет совсем другую жизнь.

«Остановился он только тогда, когда ему привиделась Богородица и сказала: «Будешь пить — это кончится плохо». С этого момента пить он перестал и стал очень верующим», — заявила Сазыкина.

Как сказала продюсер, в «Иванушках» вообще все пили. Первым смог остановиться Кирилл Андреев, который в дни загула устраивал драки. Порой, как она уверяет, у него доходило до помешательства. Спасла же Андреева от вредной привычки жена, поставившая музыканту жесткое условие: либо она, либо алкоголь. Он смог переосмыслить свою жизнь, сообщает «Комсомольская правда».

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Андрей Григорьев-Аполлоновгруппа "Иванушки"Кирилл АндреевЛеся Сазыкина
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«Будешь пить – это кончится плохо»: к рыжему «Иванушке» явилась Богородица
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