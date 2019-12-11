«Ты мне обязан всем»: Григорьев-Апполонов встретился с мужем покойной сестры

Летом 2017 года произошла трагедия. В сочинской квартире была обнаружена мертвой сестра Андрея Григорьева-Апполонова Юлия. Позже было установлено, что женщина скончалась из-за приступа астмы, не воспользовавшись лекарствами и ингаляторами. Некоторые обвинили в произошедшем ее молодого мужа Андрея Бурдюкова, который после свадьбы взял фамилию жены и стал полным тезкой певца.

Долгое время вдовец хранил молчание, но не так давно все же раскрыл все подробности трагедии в студии передачи «На самом деле». Он вспомнил, как познакомился с Юлией и как они жили вдвоем. Принял участие в ток-шоу и артист Григорьев-Апполонов. «Привет, котеночек», — с иронией обратился он к зятю. «Я должен сказать, что на самом деле не Юля, а я все делал для этого молодого человека», — сразу заявил он. Певец признался, что помог своей сестре познакомиться с будущим мужем. Парень ей приглянулся, а артист подошел к нему на вечеринке и предложил присоединиться к их компании.

«Я Юлечку очень любил, она от меня не знала отказа. Она влюбилась в него. Я ему снимал квартиру, за которую платил многие годы. Я помог Андрею поступить в МГУ. Вы не представляете, сколько денег я истратил, чтобы мальчишка, который толком не окончил школу, поступил сразу в лучший вуз страны», — поделился Андрей.

Певец был возмущен тем, что в день смерти Юлии муж не был рядом с ней. «Это не смешно. Какие встречи? Какие совещания? Ты просто поехал в Москву тусить», — обвинил он своего зятя. Также рыжий из «Иванушек» был обескуражен тем, что его тезка теперь строит карьеру певца, за счет его знаменитой фамилии набирает популярность. «Ты мне обязан всем», — заявил Григорьев-Апполонов.

Артист так и не смог понять, любил ли мужчина его сестру и была ли его скорбь искренней. Он пожаловался, что ему ничего не досталось в наследство от Юлии. Незадолго до ее смерти певец помог им купить с большой скидкой квартиру, но потом зять звезды ее продал. «Мне ничего не досталось», — заключил он. В студии были показаны кадры, на которых вдовец целуется с рыжеволосой подругой своей жены.

Выяснилось, что он уже через полгода после смерти супруги был замечен с другой женщиной. Эта новость возмутила Григорьева-Апполонова. Он негодовал из-за поведения зятя. В конце передачи эксперты задали герою самый важный вопрос. Бурдюков заверил, что к смерти жены не имеет отношения. Детектор лжи подтвердил, что смерть Юлии была роковой случайность.