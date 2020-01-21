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Харатьян рассказал, почему не переезжает из Красногорска в Москву

Как сказал артист, он патриот своего города.

Харатьян рассказал, почему не переезжает из Красногорска в Москву
Дмитрий Харатьян. Фото: Кристина Безбородова/ ЭГ

Актер Дмитрий Харатьян, которому 21 января исполнилось 60 лет, объяснил, почему он с трех лет живет в городе Красногорске, население которого составляет 170 тысяч человек, и не перебирается в столицу. Как сказал артист, он не видит в переезде никакой необходимости. В Красногорске ему комфортно, удобно. Актер считает себя патриотом этого города.

«Вместе с женой мы открыли там детскую театральную «Школу гардемаринов». Я – художественный руководитель, Марина – завуч и педагог по хореографии», – рассказал известный актер, за плечами которого несколько десятков ролей в разных картинах.

Дмитрий Харатьян добавил, что ему всегда хотелось отдать дань городу, в котором он вырос. Он очень любит среднюю школу, в которой учился в детстве и юности. Она, кстати, как он подчеркнул, и сейчас работает.

Также актер вспомнил, что именно в Красногорске пришел в драматический кружок маленького клуба ДРСУ № 2. Здесь он впервые вышел на сцену перед публикой и получил свои первые аплодисменты. Красногорск для него навсегда останется малой родиной, которую он очень любит, сообщает «АиФ».

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Дмитрий ХаратьянКрасногорскМосква
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Харатьян рассказал, почему не переезжает из Красногорска в Москву
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