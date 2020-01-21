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Харатьян рассказал, как ему удается уже 30 лет уживаться с женой

Как отметил актер, для него семья и семейные ценности святы.

Харатьян рассказал, как ему удается уже 30 лет уживаться с женой
Харатьян вспомнил историю знакомства со второй женой/http://globallookpress.com/

Актер Дмитрий Харатьян заявил, что для него семья и семейные ценности всегда были на первом месте. Именно поэтому он уже тридцать лет счастлив в браке со второй супругой Мариной Майко.

Как сказал актер, его первый брак рухнул, потому что они еще были очень молоды, когда отправились в ЗАГС. По его мнению, в двадцать лет очень рано заключать брак. Он не удивлен, что их отношения привели к разводу.

Со второй женой история знакомства получилась романтической. Харатьян снимался в Одессе в картине Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация». Марина приехала играть в экранизации бабелевского «Заката». Они поселились в одной гостинице. Дмитрию сразу понравилась красивая высокая блондинка с голубыми глазами.

Как сказал актер, его будущая супруга выигрывала титул «Мисс Тирасполь». На всех мужчин и воздыхателей смотрела свысока. Однако актеру удалось завоевать ее сердце.

Актер также вспомнил, как вез на подержанном «Ниссане» Марину с юга в родной Красногорск. Он закурил в салоне. Пепел попал на волосы любимой девушки, и они вспыхнули. В результате актер выпустил руль из рук, и они перевернулись. С тех пор он не курил за рулем, а вскоре и вовсе избавился от пагубной привычки, сообщает «Комсомольская правда».

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Дмитрий ХаратьянКрасногорскМарина Майко
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Харатьян рассказал, как ему удается уже 30 лет уживаться с женой
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