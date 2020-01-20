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«Со мной вообще выгодно дружить»: в свой день рождения Бузова поделилась секретами

Певица рассказала о главных числах в своей жизни.

«Со мной вообще выгодно дружить»: в свой день рождения Бузова поделилась секретами
Ольга Бузова. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

20 января это радостный день для Ольги Бузовой, именно сегодня звезда отмечает свой день рождения! Для издания PEOPLETALK она дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала о самых важных числах в своей жизни.

Свой первый заработок Ольга получила за подметание полов в клинике, целых пятьдесят рублей! Бузова мечтала о модных джинсах, а единственный способ достать деньги был банальный — работа. Таким нехитрым образом она собрала 100 долларов. Самый дорогой подарок, который Ольга получала в своей жизни, это автомобиль и часы, суммарно за 11 миллионов рублей. Причем звезда заметила, что оба этих дорогих презента стоят одинаково.

Также певицу можно назвать весьма плодотворной в плане музыки, на данный момент у нее уже 39 песен, не считая ремиксов. Кроме того, Ольга не забывает и о своих соцсетях, на ее канале в Youtube 240 миллионов просмотров и один миллион подписчиков.

«Я постоянно раздаю их подругам. Со мной вообще выгодно дружить», — ответила Бузова на вопрос о том, сколько у нее вещей в гардеробе.

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«Со мной вообще выгодно дружить»: в свой день рождения Бузова поделилась секретами
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