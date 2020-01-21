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«Музицируем!»: сын Аллы Пугачевой пошел по стопам матери

Шестилетний Гарри Галкин блестяще поет на французском языке.

«Музицируем!»: сын Аллы Пугачевой пошел по стопам матери
Сын Пугачевой пошел по стопам матери/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал видеозапись, на которой его шестилетний сын Гарри исполняет композицию на французском языке. «Музицируем!» — подписал артист свою публикацию.

Надо отметить, что сын Примадонны отечественной эстрады отлично поет для своих лет. Многие поклонники звезды в комментариях отметили, что ребенок пошел по стопам матери. Гарри Галкин растет очень музыкальным ребенком.

В комментариях под видеозаписью отметились и многие знаменитости. К примеру певица Зара, давняя подруга звездного семейства, написала: «Какой Гарри музыкальный! А какой репертуар Tombe la neige!».

Отметим, что эта песня бельгийского автора-исполнителя Сальваторе Адамо, которая вышла в его дебютном альбоме «63/64». Песня стала «визитной карточкой» автора, исполнявшего ее не только с оригинальным французским текстом, но и со словами на разных других языках.

Гарри и его сестра Лиза Галкина уже несколько лет занимаются с репетитором по французскому языку. Они уже к шести годам знают его почти как родной русский. При этом в одной из бесед с журналистами Алла Пугачева отмечала, что французским не владеет, поэтому порой теряется, когда дома дети начинают говорить на этом языке.

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Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЗараЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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«Музицируем!»: сын Аллы Пугачевой пошел по стопам матери
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