ЗВЕЗДЫ

«Прям соловей»: шестилетний Гарри Галкин продемонстрировал новый талант

Максим Галкин поразился тому, что умеет его наследник. Он овладел художественным свитом.

«Прям соловей»: шестилетний Гарри Галкин продемонстрировал новый талант
Максим Галкин с сыном. фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин и Алла Пугачева не жалеют денег на образование своих детей. С малых лет Лиза и Гарри Галкины изучают несколько языков, развивают дикцию, плавают в бассейне. Наследник Примадонны и юмориста часто помогает папе делать мелкий ремонт по дому и сам мастерит вещи. Также он не раз участвовал в импровизированных спектаклях с сестрой. Не удивительно, что у шестилетних малышей уже своя армия поклонников.

Накануне Галкин обнаружил, что у его сына есть еще один талант. Он заснял на видео, как мальчик не просто свистит, а будто пародирует животных, напевая трель соловья или копируя крики дельфинов. Казалось, что ребенок создал мелодию без каких-либо музыкальных инструментов. «Класс!» — поразился Максим. «Домашний ультразвук», — подписал он ролик.

А поклонники одарили Гарри множеством комплиментов. «Смело, может принимать участие в шоу «Лучше всех», «Это точно малыш свистит?», «Прям соловей», «Гарри дельфин», «Художественный свист», «Ничего себе», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Лиза тоже не обделена талантами. Она плавает в воде как рыба, разбирается в моде и хорошо поет. На днях девочка перепела хит мамы «Миллион алых роз». Она сделала это очень артистично. К слову, уже запел и годовалый внук Валентина Юдашкина, Аркадий. Даже Пугачева восхитилась пением малыша.

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Алла ПугачеваГарри Галкиндети звездЗвездные детиМаксим Галкин
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«Прям соловей»: шестилетний Гарри Галкин продемонстрировал новый талант
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