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Дмитрий Харатьян объяснил, почему его сын Иван учился на Мальте

Как сказал актер, у его наследника не ладились отношения с одноклассниками в России.

Дмитрий Харатьян объяснил, почему его сын Иван учился на Мальте
Харатьян рассказал о своих детях/http://globallookpress.com/

Актер Дмитрий Харатьян рассказал, почему его сын Иван проходил обучение на Мальте. Как сказал актер, ребенку в свое время не хватало самостоятельности, поэтому они с женой и решили отдать его в европейскую школу. Кстати, на Мальте он обучался в российской общеобразовательной школе, поэтому освоил всю школьную программу.

«В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был где-то в классе седьмом. И мы решили сменить школу, обстановку», — заметил Дмитрий Харатьян.

Как сказал актер, его сын на Мальте прекрасно освоил английский язык. Педагоги были носителями языка. Сейчас это помогает Ивану по жизни. Он учится на третьем курсе режиссерского факультета ВГИКа.

Что касается дочери от первого брака, то Александра уже несколько лет живет в Швеции. В этой стране девушка занимается туризмом. Она является инструктором курсов адаптации русских эмигрантов. Кстати, девушка вышла замуж за шведа. Дмитрий Харатьян не исключил, что в скором времени станет наконец-то дедом, сообщает «Комсомольская правда».

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Дмитрий ХаратьянИван ХаратьянМальтаШвеция
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Дмитрий Харатьян объяснил, почему его сын Иван учился на Мальте
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