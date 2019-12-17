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«Чудесный праздник»: Харатьян побывал в гостях у 84-летней Дружининой

Актриса из фильма «Девчата» отпраздновала свой день рождения.

«Чудесный праздник»: Харатьян побывал в гостях у 84-летней Дружининой
Дмитрий Харатьян (Фото: Globallookpress.com)

Еще 16 декабря Светлана Дружинина отпраздновала свое 84-летие. В честь этого события актриса из фильма «Девчата» собрала за одним столом самых близких друзей и коллег по творческой сцене. Ни для кого не секрет, что Светлана Сергеевна сама ведет личную страничку в Instagram, время от времени выходя на связь с поклонниками. Кроме того, в качестве режиссера она продолжает работу над лентой «Гардемарины — 4».

Актриса Светлана Дружинина
Светлана Дружинина появилась на празднике в блузе с перьями и «золотой» юбке (Фото: Instagram.com/sdruzhinina_official)

Для праздничного стола актриса заказала у кондитеров именинный пирог. Однако вместо маленьких свечек Дружинина попросила принести декоративные свечи, использовав их в качестве дополнительного освещения.

Актриса Светлана Дружинина
На торжество актриса из «Девчат» пригласила самых близких друзей и коллег по творческой сцене (Фото: Instagram.com/sdruzhinina_official)

Перед собравшимися гостями Светлана Дружинина появилась в принтованной блузе с перьями и «золотой» юбке. Среди приглашенных на банкете также был замечен и 59-летний Дмитрий Харатьян, который исполнил одну из ролей в фильме «Гардемарины — 4». В качестве подарка актер преподнес имениннице букет цветов, лично поздравив супругу Анатолия Мукасея с 84-летием.

Актриса Светлана Дружинина
Среди почетных гостей был замечен и Дмитрий Харатьян (Фото: Instagram.com/sdruzhinina_official)

«Спасибо всем за любовь!! Чудесный праздник, тепло… Будем жить долго и счастливо!!» — добавила Дружинина, поблагодарив верных почитателей за поздравления.

Ранее актриса побывала на съемках программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Один из новых выпусков шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой был посвящен Примадонне отечественного шоу-бизнеса и премьере ее фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт».

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«Чудесный праздник»: Харатьян побывал в гостях у 84-летней Дружининой
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