«Чудесный праздник»: Харатьян побывал в гостях у 84-летней Дружининой

Еще 16 декабря Светлана Дружинина отпраздновала свое 84-летие. В честь этого события актриса из фильма «Девчата» собрала за одним столом самых близких друзей и коллег по творческой сцене. Ни для кого не секрет, что Светлана Сергеевна сама ведет личную страничку в Instagram, время от времени выходя на связь с поклонниками. Кроме того, в качестве режиссера она продолжает работу над лентой «Гардемарины — 4».

Для праздничного стола актриса заказала у кондитеров именинный пирог. Однако вместо маленьких свечек Дружинина попросила принести декоративные свечи, использовав их в качестве дополнительного освещения.

Перед собравшимися гостями Светлана Дружинина появилась в принтованной блузе с перьями и «золотой» юбке. Среди приглашенных на банкете также был замечен и 59-летний Дмитрий Харатьян, который исполнил одну из ролей в фильме «Гардемарины — 4». В качестве подарка актер преподнес имениннице букет цветов, лично поздравив супругу Анатолия Мукасея с 84-летием.

«Спасибо всем за любовь!! Чудесный праздник, тепло… Будем жить долго и счастливо!!» — добавила Дружинина, поблагодарив верных почитателей за поздравления.

Ранее актриса побывала на съемках программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Один из новых выпусков шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой был посвящен Примадонне отечественного шоу-бизнеса и премьере ее фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт».