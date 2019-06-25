«Снимешь нас в кино!»: жена Харатьяна гордится возмужавшим сыном

Избранница народного артиста России Дмитрия Харатьяна Марина Майко поделилась на личной страничке в Instagram свежими снимками, которые были сделаны во время празднования ее 49-летия. На одном из кадров именинница позирует в кругу самых близких — мужа Дмитрия и сына Ивана. Юноше уже исполнился 21 год, из мальчика он превратился в молодого мужчину. Возмужавший сын Харатьяна догнал по росту отца. Однако выше своих домочадцев, благодаря шпилькам, оказала все же мама Вани. От родителей молодой человек унаследовал белокурые волосы.

Примечательно, что Иван учится в театральном вузе на режиссерском факультете. Кроме этого юноша является одним из членов съемочной группы фильма Светланы Дружининой «Гардемарины», в котором Дмитрий Харатьян играет Алексея Корсака, пишет «Комсомольская правда».

«Он сам готовился, занимался с репетиторами, ходил на курсы около года. Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: «Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино». И он сказал: «Никогда», — не без улыбки поведала супруга Харатьяна.

Напомним, что в январе Дмитрий Харатьян отпраздновал 59-летие. Актер старше возлюбленной на десять лет.