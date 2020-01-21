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Сын Никаса Сафронова из Вильнюса сделал предложение Анастасии Волочковой

Популярная балерина в самое ближайшее время наконец-то выйдет замуж.

Сын Никаса Сафронова из Вильнюса сделал предложение Анастасии Волочковой
Волочкова скоро выйдет замуж/http://globallookpress.com/

Художник Никас Сафронов на торжестве по случаю дня рождения балерины Анастасии Волочковой удивил неожиданным признанием. Он заявил, что его старший сын Дмитрий, который проживает в столице Литвы Вильнюсе, сделал предложение танцовщице.

«Я сына ей отдаю. Мой сын Дима сделал предложение. Она пока думает. Она может себе позволить подумать», — заметил со сцены во время поздравления Никас Сафронов.

Интересно, что сама танцовщица таким словам несколько смутилась. Не исключено, что она пока еще и не в курсе, что старший сын Никаса Сафронова хочет взять ее в жены. Она попросила всех присутствующих эти слова художника «оставить за кадром».

Кстати, любимый человек Анастасии Волочковой не явился на ее день рождения. Балерина пока не хочет показывать его публике. Известно, что мужчина терпеливо дожидался любимую дома, пока она развлекалась с гостями на празднике, сообщает «Лайф».

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Анастасия ВолочковаВильнюсДмитрий СафроновЛитваНикас Сафронов
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Сын Никаса Сафронова из Вильнюса сделал предложение Анастасии Волочковой
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