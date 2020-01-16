Никасу Сафронову заказали икону с ликом Юлии Началовой

Художник Никас Сафронов сообщил, что ему поступил заказ от бизнесмена о написании иконы с ликом певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в прошлом году. Как отметил живописец, этот человек большой почитатель таланта исполнительницы, которая умерла в самом расцвете сил.

По словам Никаса Сафронова, олигарх пообещал заплатить ему внушительную сумму денег, когда все работы будут закончены. Как сказал живописец, по задумке богатого человека Юлия Началова должна стоять рядом со Святой Анной и Святой Марией.

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«Я, конечно, слышал, что некоторые фанаты считают Юлю святой и даже предлагали канонизировать ее, но не воспринимал это серьезно, считал это раздутым журналистами скандалом», — заметил Никас Сафронов.

Любопытно, что живописец уже сделал первые наброски. Правда, пока яркую исполнительницу он изобразил без святых по соседству.

Как сказал художник, ему необходимо узнать мнение своего духовника на этот счет. Также художник хотел бы услышать мнения простых россиян о том, какой должна быть в конечном виде икона с изображением Юлии Началовой, сообщает портал Dni.ru.