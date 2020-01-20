Елена Валюшкина едва не погибла под камнепадом в Сан-Франциско

Актриса Елена Валюшкина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своем экстремальном путешествии в Северную Америку. Она ехала из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Ту поездку она, по собственному признанию, запомнила на всю жизнь.

«Я любительница ездить за границу. В прошлом январе поперлась на машине путешествовать по США. На ночь останавливалась каждый раз в новом городе. Самый последний отрезок до Сан-Франциско оказался страшным. Там есть участок с обрывами. Одно неверное движение и можно улететь в пропасть. Я в итоге поехала в ночь, о чем, конечно, потом пожалела», — сказала она.

Как отметила звезда, в какой-то момент начался сильный дождь. На дорогу стали сыпаться камни. «Я каким-то чудом добралась до гостиницы и не погибла. Когда рассказала о своем экстремальном путешествии в отеле, то мне ответили, что эта дорога вообще-то закрыта. Если бы знала, что так будет, то, конечно, никогда не поехала», — сказала Елена Валюшкина.

Также актриса отметила, что порой любит брать в путешествия свою дочь Марию. Ей сейчас 16 лет. Девушка растет очень разносторонней личностью. «У нее разряд по художественной гимнастике, на лошадях скачет, прекрасно знает английский язык», — заметила Валюшкина, говоря о своем ребенке от актера Александра Яцко, с которым развелась пять лет назад.