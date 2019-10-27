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Елена Валюшкина показала, как надо пить ликер

Актриса побывала в Таллинне и попробовала местный напиток по старинному рецепту.

Елена Валюшкина показала, как надо пить ликер
Елена Валюшкина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Елена Валюшкина много передвигается по миру и успевает делиться с поклонниками своими впечатлениями от разных стран и культур. На этот раз актриса оказалась в Таллинне. Вместе с коллегами по театру имени Моссовета Юлией Хлыниной и Марком Вдовиным она отправилась на дегустацию старинных эстонских горячительных напитков и показа видео мероприятия. 

В ролике актриса внимательно слушает специалиста, который объясняет, как правильно нужно держать сосуд с ликером — большим пальцем и мизинцем. Затем, согласно традиции, актриса вместе с другими экскурсантами выкрикнула «Виват!» и попробовала напиток. 

Юлия Хлынина
Юлия Хлынина. Фото: Кристина Безбородова/ЭГ

«Конечно, меня всегда радуют такие чудные люди. Не место красит человека. А человек — место», — написала актриса. Интересно, что у Хлыниной и Валюшкиной на видео разная реакция на вкус напитка. Чуть позже Елена уточнила, что сама она пробовала ягодный ликер, а Юлия — с перцем. 

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Тэги:

АктрисаЕлена ВалюшкинаТаллиннТеатр им. МоссоветаЭстонияюлия хлынина
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Елена Валюшкина показала, как надо пить ликер
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