Елена Валюшкина показала, как надо пить ликер

Елена Валюшкина много передвигается по миру и успевает делиться с поклонниками своими впечатлениями от разных стран и культур. На этот раз актриса оказалась в Таллинне. Вместе с коллегами по театру имени Моссовета Юлией Хлыниной и Марком Вдовиным она отправилась на дегустацию старинных эстонских горячительных напитков и показа видео мероприятия.

В ролике актриса внимательно слушает специалиста, который объясняет, как правильно нужно держать сосуд с ликером — большим пальцем и мизинцем. Затем, согласно традиции, актриса вместе с другими экскурсантами выкрикнула «Виват!» и попробовала напиток.

«Конечно, меня всегда радуют такие чудные люди. Не место красит человека. А человек — место», — написала актриса. Интересно, что у Хлыниной и Валюшкиной на видео разная реакция на вкус напитка. Чуть позже Елена уточнила, что сама она пробовала ягодный ликер, а Юлия — с перцем.