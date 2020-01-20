Концерт Бориса Гребенщикова в Индии сорвала местная полиция

Концерт музыканта Бориса Гребенщикова сорвала индийская полиция. Рок-исполнитель выступал в штате Гоа на западе Индии. В какой-то момент на концерте появились местные полицейские. Они потребовали прервать выступление. При этом обосновали свои действия требованиями некой местной религиозной общины.

Отмечается, что организаторы выступления Бориса Гребенщикова предоставили стражам правопорядка все документы на выступление. Впрочем, полицейские все равно не разрешили российскому музыканту играть дальше.

Добавим, что представители Бориса Гребенщикова пытались полтора часа решить вопрос с полицейскими. Музыкант в какой-то момент вышел к зрителям и спел одну из своих композиций без аппаратуры. Затем вечер продолжился в формате «вопрос-ответ». Российский рок-музыкант ответил на все вопросы собравшейся публики, сообщает «Наше радио».

Добавим, что Бориса Гребенщикова не так давно подозревали в романе с актрисой Любовью Толкалиной. Некоторые СМИ утверждали, что часто видели звезду на выступлениях рок-музыканта. Впрочем, информация о романе Толкалиной и Гребенщикова не подтвердилась. Выяснилось, что у актрисы совсем другой молодой человек.