Толкалина вспомнила Гребенщикова и пообещала «взять свое»

О романе Любови Толкалиной и Бориса Гребенщикова судачат уже около двух лет. Паре приписывают то бурный роман, то кратковременную связь. Но ни актриса, ни рокер не дают этим слухам официального подтверждения.

На выходных Толкалина неожиданно «проговорилась». А точнее — использовала в своем обращении к поклонникам фразу из песни Гребенщикова. Она рассказывала о своих биоритмах, объясняла, как ей удается быть одновременно «совой» и «жаворонком» и неожиданно процитировала любимого музыканта.

больше по теме Дочь Толкалиной посетила концерт давнего кумира мамы В Сети даже поговаривали, что у актрисы был роман с Борисом Гребенщиковым.

«Обычно это бывает, когда я нахожусь в электрическом потоке вдохновения… когда очень много в жизни происходит под грифом « я возьму свое, там где я увижу свое»…. когда ты и машинист паровоза, и летчик воздухофлота, и геолог- разведчик ….все ручки управления прямо и на себя», — написала Любовь.

Внимательные подписчики обратили внимание, что слова «я возьму свое там, где я увижу свое» — из песни «Капитан Африка» Бориса Гребенщикова, написанной еще в начале 80-х годов.

Стоит напомнить, что когда слухи о романе Токалиной и Гребенщикова впервые появились в СМИ, актриса гневно их опровергла. Тогда в своем Instagram она опубликовала совместное селфи с певцом. Тогда актриса написала, что люди слишком узко мыслят, пытаясь свести то, что им непонятно, до размеров своего кругозора.

«Она: возраст — не молода уже, недавно ушла от мужа, или давно, запутка, плохая жена, короче, потому что гулящая, конечно. Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан», — написала Толкалина.

Тем не менее друг музыканта, пожелавший остаться неизвестным, летом нынешнего года подтвердил роман между Толкалиной и Гребенщиковым. Любовь, по его словам, ездит за возлюбленным по гастролям, чтобы проводить больше времени вместе.