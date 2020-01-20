«Глаза горят у обоих»: бывшего Бузовой «засекли» в новых отношениях

Экс-участник «Плана Б» и «Дома-2», 24-летний Роман Гриценко подогрел слухи о зарождении новых отношений. Молодой человек выложил в личном микроблоге снимок с красивой девушкой и сопроводил его загадочной подписью – арифметическим примером, где результатом уравнения является любовь.

Многие фанаты Гриценко поспешили сделать соответствующий вывод об увиденном. Некоторые отметили, что молодой человек с особым энтузиазмом прижимается к девушке, а значит, у них все серьезно. Другие сразу же отследили аккаунт вероятной пассии и увидели там букет белых роз, который Роман преподнес хозяйке квартиры. «Красивая пара», «Глаза горят у обоих», «Променял Бузову на нее?», «Боже мой, только не с ней», — писали они.

Как выяснилось позже, девушку, о которой идет речь, зовут Елизавета Шатилова. Она — блогер. Что между молодыми людьми на самом деле, известно лишь им. Однако позже Гриценко на прямой вопрос, «не заигрывает ли он с Лизой», ответил, что «если она еще не поняла этого, то да, он кокетничает с ней».