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Тайный поклонник готов заплатить Дане Борисовой 300 тысяч рублей за ночь

Об этом телеведущая рассказала подписчикам в Instagram.

Тайный поклонник готов заплатить Дане Борисовой 300 тысяч рублей за ночь
Дана Борисова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Дана Борисова не скрывает: она всегда пользовалась повышенным вниманием у представителей противоположного пола. Так, один из тайных почитателей девушки предложил ей провести ночь. И стоит отметить, что не бесплатно. За эту романтическую услугу поклонник готов заплатить телеведущей порядка 300 тысяч рублей. Об этом подписчикам в Instagram рассказала Дана. Знаменитость хоть и была удивлена подобным предложением, устраивать сцену из-за этого не стала. По словам Борисовой, к попыткам мужчин привлечь ее внимание любыми доступными способами она относится с юмором.

Телеведущая Дана Борисова
Поклонник предложил Дане Борисовой 300 тысяч рублей за ночь (Фото: Instagram.com/danaborisova_official)

Дана не скрывает, что у нее нет времени на романы и адюльтер. Телеведущая много времени потратила на написание собственной книги, которая выйдет уже в марте 2020 года. Кроме того, Борисова занята воспитанием 12-летней дочери Полины. Еще в середине декабря знаменитость жаловалась на то, что она никак не может наладить отношения с наследницей. По словам Даны, ее Поля ведет себя, как капризный ребенок.

Телеведущая вспомнила, что летом возила девочку в Сочи. При этом ее дочь, по словам Борисовой, мечтает о заграничных поездках в США и Англию. Пока знаменитость не готова отправлять наследницу в дорогостоящие путешествия.

«Да, я ее избаловала», — отметила Дана, говоря о воспитании дочери.

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Тайный поклонник готов заплатить Дане Борисовой 300 тысяч рублей за ночь
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