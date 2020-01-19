Тайный поклонник готов заплатить Дане Борисовой 300 тысяч рублей за ночь

43-летняя Дана Борисова не скрывает: она всегда пользовалась повышенным вниманием у представителей противоположного пола. Так, один из тайных почитателей девушки предложил ей провести ночь. И стоит отметить, что не бесплатно. За эту романтическую услугу поклонник готов заплатить телеведущей порядка 300 тысяч рублей. Об этом подписчикам в Instagram рассказала Дана. Знаменитость хоть и была удивлена подобным предложением, устраивать сцену из-за этого не стала. По словам Борисовой, к попыткам мужчин привлечь ее внимание любыми доступными способами она относится с юмором.

Дана не скрывает, что у нее нет времени на романы и адюльтер. Телеведущая много времени потратила на написание собственной книги, которая выйдет уже в марте 2020 года. Кроме того, Борисова занята воспитанием 12-летней дочери Полины. Еще в середине декабря знаменитость жаловалась на то, что она никак не может наладить отношения с наследницей. По словам Даны, ее Поля ведет себя, как капризный ребенок.

Телеведущая вспомнила, что летом возила девочку в Сочи. При этом ее дочь, по словам Борисовой, мечтает о заграничных поездках в США и Англию. Пока знаменитость не готова отправлять наследницу в дорогостоящие путешествия.