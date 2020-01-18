«Это было давно»: в Сеть попал снимок юного Владимира Машкова

На фотографии будущей звезде не больше двадцати лет.

В Instagram на страничке актера и режиссера Владимира Машкова появился архивный кадр, который был сделан много лет назад. На фотографии еще совсем юный Владимир Машков. Судя по всему, на снимке ему где-то в районе двадцати лет.

Владимир Машков, которому сейчас 56 лет, поблагодарил фотографа, который предоставил снимок. Его зовут Александр Тягны-Рядно.

«Прекрасных выходных, товарищи!» — подписал кадр Владимир Машков. В хештегах он написал: «Это было давно. Черно-белый мир».

Напомним, что Владимир Машков — лауреат престижной премии «Ника». Он художественный руководитель театра имени Олега Табакова. Несколько дней назад Владимир Машков привлек к себе внимание яркой фразой. Он назвал безобразием тот факт, что картина «Дылда» не будет номинирована на самую престижную кинопремию в мире – «Оскар». Добавим, что в сюжете этой ленты историю двух подружек-фронтовичек, которые вернулись после войны в Ленинград. Им очень сложно устроиться в жизни, прежде всего потому, что в руинах не только город, но и их души.