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«Просто безобразие»: Машков возмутился, что «Дылду» не номинировали на «Оскар»

Как отметил прославленный режиссер, он не знает, почему картину «прокатили».

«Просто безобразие»: Машков возмутился, что «Дылду» не номинировали на «Оскар»
Машков назвал безобразием, что "Дылду" не номинировали на "Оскар"/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал безобразием, что картину Кантемира Балагова «Дылда» не номинировали на самую престижную премию мира в области киноискусства – «Оскар».

«Я не знаю, почему они ее «прокатили». Безобразие. Просто безобразие», — заявил Владимир Машков, слова которого приводит РИА «Новости».

В сюжете картины «Дылда» история двух девушек, которые вернулись с фронта в разрушенный после бомбежек немцами «Ленинград». Им очень сложно привыкнуть к мирной жизни, прежде всего потому, что внутри них, как и кругом – руины. О картине после ее выхода на экраны летом 2019 года в восторженных тонах высказывались многие прославленные российские режиссеры.

Добавим, что одна из главных звезд картины Виктория Мирошниченко была номинирована на престижную премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса».

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Тэги:

Виктория МирошниченкоВладимир МашковЛенинградПремия "Оскар"фильм "Дылда"
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«Просто безобразие»: Машков возмутился, что «Дылду» не номинировали на «Оскар»
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