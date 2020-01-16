«Просто безобразие»: Машков возмутился, что «Дылду» не номинировали на «Оскар»

Как отметил прославленный режиссер, он не знает, почему картину «прокатили».

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал безобразием, что картину Кантемира Балагова «Дылда» не номинировали на самую престижную премию мира в области киноискусства – «Оскар».

«Я не знаю, почему они ее «прокатили». Безобразие. Просто безобразие», — заявил Владимир Машков, слова которого приводит РИА «Новости».

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В сюжете картины «Дылда» история двух девушек, которые вернулись с фронта в разрушенный после бомбежек немцами «Ленинград». Им очень сложно привыкнуть к мирной жизни, прежде всего потому, что внутри них, как и кругом – руины. О картине после ее выхода на экраны летом 2019 года в восторженных тонах высказывались многие прославленные российские режиссеры.

Добавим, что одна из главных звезд картины Виктория Мирошниченко была номинирована на престижную премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса».