«Просто безобразие»: Машков возмутился, что «Дылду» не номинировали на «Оскар»

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал безобразием, что картину Кантемира Балагова «Дылда» не номинировали на самую престижную премию мира в области киноискусства – «Оскар».
«Я не знаю, почему они ее «прокатили». Безобразие. Просто безобразие», — заявил Владимир Машков, слова которого приводит РИА «Новости».
В сюжете картины «Дылда» история двух девушек, которые вернулись с фронта в разрушенный после бомбежек немцами «Ленинград». Им очень сложно привыкнуть к мирной жизни, прежде всего потому, что внутри них, как и кругом – руины. О картине после ее выхода на экраны летом 2019 года в восторженных тонах высказывались многие прославленные российские режиссеры.
Добавим, что одна из главных звезд картины Виктория Мирошниченко была номинирована на престижную премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса».