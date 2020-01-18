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«Марат, это у тебя-то с женщинами нет проблем?»: Захарова напомнила Башарову о его прошлом

Зрители в зале во время спектакля «Непьеса на двоих» ответили на это высказывание ехидным смешком.

«Марат, это у тебя-то с женщинами нет проблем?»: Захарова напомнила Башарову о его прошлом
Захарова подколола Башарова/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Захарова во время спектакля «Непьеса на двоих» в «Школе современной пьесы» напомнила в шутку актеру и своему партнеру по постановке Марату Башарову о его «темном» прошлом. «Марат, это у тебя-то с женщинами нет проблем?» — задала она вопрос артисту. Надо отметить, что зрители в зале не прошли мимо этой реплики и отреагировали ехидным смешком. Многие из них прекрасно знают метод обращения звезды с дамами сердца, сообщает «МК».

Напомним, что Марат Башаров действительно «славится» своим обращением с женщинами. К примеру, в браке с актрисой Екатериной Архаровой он неоднократно избивал девушку. Союз просуществовал всего год. Многие помнят историю, как в октябре 2014 года Архарова угодила в одну из клиник с переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Вскоре Архарова приняла участие в одной из программ на телевидении. Она рассказала, что ее супруг пристрастился к алкоголю. Во время пьянок он не мог себя контролировать и распускал руки.

В 2016 году Марат Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. Но и в этом браке он распускал руки. Однажды он сломал супруге нос. При этом писать заявление на супруга Шевыркова отказалась. В феврале 2019 года она приняла решение развестись с актером, несмотря на общего ребенка.

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Екатерина АрхароваЕлена ЗахароваЕлизавета ШевырковаМарат Башаров
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«Марат, это у тебя-то с женщинами нет проблем?»: Захарова напомнила Башарову о его прошлом
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