Елена Захарова отпраздновала двухлетие дочери в ресторане

Актриса из сериала «Кадетство» до сих пор держит в тайне имя своей наследницы.

44-летняя актриса из сериала «Кадетство» поделилась на личной страничке в Instagram свежим фотоотчётом, который был сделан на праздновании дня рождения ее единственной дочери. Примечательно, что Елена Захарова до сих пор держит в тайне имя своей наследницы. Кроме того, артистка пока еще не показывала малышку широкой публике. Даже в день рождения именинницы знаменитость не захотела публиковать в микроблоге фото крохи. Захарова родила дочь 6 декабря 2017 года. По этому случаю в честь своей наследницы Елена организовала праздник в одном из столичных ресторанов, собрав за столом самых близких друзей. Для крохи актриса заказала у кондитеров именинный торт, украшенный съедобными фигурками, радугой, солнышком, бабочками и облаками из мастики.

«Мои дорогие, спасибо всем за поздравления и пожелания!! Пусть все исполнится», — отметила актриса.

Ранее в одном из интервью Елена призналась, что она потеряла всякую надежду стать мамой. И узнав о своем интересном положении, едва смогла поверить в случившееся. Еще в феврале 2011 года Захарова впервые стала мамой, от возлюбленного бизнесмена Сергея Мамотова она родила дочь Анну-Марию. Крошка скончалась от строй вирусной инфекции, когда ей было всего восемь месяцев. Практически сразу после произошедшей трагедии Сергей ушел из семьи.

И только спустя шесть лет после случившегося, актриса подтвердила слухи о своей новой беременности. Однако на этот раз Елена призналась, что она будет держать в тайне все, что касается ее крошки — включая имя. В этом году дочери Захаровой исполнилось два годика.