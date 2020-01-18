Загитова продемонстрировала фирменный каскад после возобновления тренировок

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова вернулась к активным тренировкам после участия в ледовом шоу Татьяны Навки. В Instagram на страничке ее команды появилась новая видеозапись. На кадрах можно увидеть, как фигуристка прекрасно выполняет свой фирменный элемент – каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Его фигуристка часто использует в своих программах.

Напомним, что примерно месяц назад Алина Загитова объявила о приостановке своей карьеры. Это решение они приняла после провала в финале «Гран-при». Там олимпийская чемпионка заняла последнее шестое место.

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Алина Загитова после этого не выступила на чемпионате страны, пропустив важные соревнования. Этот турнир, как известно, является отбором на первенство мира и Европы. Как отмечала фигуристка, без отбора она бы не поехала на главные турниры года.

Эксперты между тем считают, что спортсменке уже не удастся выйти на прежний уровень. Одна из причин кроется в том, что у молодых соперниц более сложные программы и прыжки. Кроме того, Загитова уже выиграла все главные титулы в фигурном катании. Звезда попросту лишена мотивации. Впрочем, сама она считает по-другому.