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Умер сын Джона Толкина, автора «Властелина колец»

Кристоферу было 95 лет, возраст взял свое.

Умер сын Джона Толкина, автора «Властелина колец»
Кристофер Толкин. Фото: Википедия

17 января стало известно о смерти Кристофера Толкина, младшего сына всемирно изветсного писателя Джона Рональда Руэла Толкина, создателя «Хоббита» и «Властелина колец». Кристоферу на момент смерти было 95 лет. Причины кончины пока не уточняются, но несложно догадаться, что возраст взял свое.

В 1977 году Кристофер Толкин доработал и опубликовал знаменитую книгу «Сильмариллион», которая стала сборник мифов и легенд во вселенной Средиземья. Работа удалась лишь благодаря черновикам своего знаменитого отца. Кристофер был крайне продуктивен, ведь к 1996 году ему удалось 12 томов «Истории Средиземья». Также он был управляющим организации «Наследие Толкина», которой принадлежат права на все работы известного автора. Кстати, фильмы Питера Джексона ему не понравились.

Напомним, что недавно была найдена актриса на роль эльфийской владычицы Галадриэль в грядущем сериале «Властелин колец». На волне популярности оригинальной кинотрилогии Питера Джексона и последующих фильмов «Хоббит» компания Amazon решила снять сериал-приквел, который расскажет о событиях, предшествовавших созданию Братства кольца.

 

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«Властелин Колец»Джон Рональд Руэл ТолкинКристофер Толкин
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Умер сын Джона Толкина, автора «Властелина колец»
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