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Сериал «Властелин колец» лишился исполнителя главной роли

Актер Уилл Поултер был вынужден покинуть проект.

Сериал «Властелин колец» лишился исполнителя главной роли
Властелин Колец. Фото: Xu Yu/Xinhua

Буквально на днях издание The Hollywood Reporter рассказало о том, что Уилл Поултер попал в каст сериала по роману Толкиена «Властелин колец» и более того, сыграет в нем одну из главных ролей. Но уже сейчас издание дополнило известную информацию, выяснилось, что актер покинул проект. Основной причиной такого поступка называют несоответствие расписаний съемок, а источники в СМИ рассказывают, что на самом деле Уилл официально не был утвержден на роль, контракт находился в подвешенном состоянии. Эта информация подтверждается студией Amazon, которая занимается съемками. По их данным Поултер никогда не был в официальном списке актеров сериала. В данный момент компания не комментирует данную информацию.

Несмотря на то, что съемки первого сезона «Властелина колец» еще даже не начались, сериал уже официально был продлен на второй сезон, так что даже если он окажется полным провалом, актерам придется сниматься и в продолжении.

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Сериал «Властелин колец» лишился исполнителя главной роли
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