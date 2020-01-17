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«Постельные сцены отношениям не на пользу»: Климова заговорила о незадавшейся личной жизни

По мнению актрисы, проблемы в супружестве возникли из-за ее перфекционизма - не только в том, что связано с детьми, но и с профессией в целом.

«Постельные сцены отношениям не на пользу»: Климова заговорила о незадавшейся личной жизни
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя актриса подметила, что слишком много сил уходит из семьи во вне. В то время, как отношения мужчины и женщины, по мнению Екатерины, требуют полную самоотдачу и сосредоточенность друг на друге.

В браке с Гелой Месхи или Игорем Петренко знаменитость не могла представить, что она уедет за любимым в киноэкспедицию, оставив дома детей и забыв о своих родительских обязанностях. Себя Климова никак не может отождествить с женами декабристов.

По мнению знаменитости, в актерской профессии также есть своим отягчающие обстоятельства: постоянные разлуки, гастроли, бесконечная гонка за новыми ролями. Наличие постельных сцен на съемочной площадке также не идет на пользу отношениям.

Актриса Екатерина Климова с детьми
Екатерина Климова с детьми (Фото: Instagram.com/klimovagram)

По словам Екатерины, зачастую поклонницы спрашивают ее, как стать счастливой в браке. Подобные вопросы несколько удивляют Климову. В таких ситуациях она думает о том, что сама несколько раз была замужем, но чем все это закончилось. Русским женщинам, как утверждает экс-возлюбленная Гелы Месхи, не хватает смирения. Если бы представительницы прекрасного пола, по мнению актрисы, умели терпеть, принимать партнера со всеми плюсами и минусами, было бы проще. Другой вопрос: что конкретно терпеть, подмечает знаменитость.

«Постельные сцены на съемочных площадках и эмоциональное выгорание — все это явно не на пользу отношениям», — отметила Климова в интервью «Каравану историй».

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Гела Месхидети звездЕкатерина Климоваестественная красотаЗвездные детиИгорь Петренкокрасота вне возраста
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«Постельные сцены отношениям не на пользу»: Климова заговорила о незадавшейся личной жизни
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