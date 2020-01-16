«Я только счастлива от этого»: Климова не ограничивает экс-мужей в общении с детьми

Екатерина Климова не перестает восхищать своих поклонников. Актриса прекрасно выглядит в 41 год. При этом она воспитывает четверых детей. От первого брака с Ильей Хорошиловым у нее есть 17-летняя дочь Елизавета. Во время жизни с Игорем Петренко у нее родились сыновья: Матвей и Корней. А также у нее подрастает четырехлетняя дочка Изабелла от Гелы Месхи, с которым девушка рассталась в прошлом году.

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В новом интервью Климова рассказала, по какой причине три ее брака распались. Также она заговорила о своих детях. Актриса не стала скрывать, что материнство это большая ответственность. Сложно представить, но становиться многодетной мамой она не собиралась. По ее словам, каждая беременность была для нее сюрпризом.

«Моей старшей дочери семнадцать, вроде взрослая, но отпускать ее в самостоятельное плавание еще рано. Пока все четверо иждивенцы, полностью зависят от меня. Я и так в ущерб им работаю, но это условие выживания — мне надо содержать большую семью», — высказалась звезда. View this post on Instagram A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on Aug 15, 2019 at 10:45am PDT

«Изначально я не собиралась обрастать таким количеством детей. И каждый раз была не готова, новость о том, что стану мамой, заставала врасплох», — добавила она. Екатерина при этом призналась, что не исключает того, что в будущем снова станет мамой. Она обдумывает усыновление. По ее словам, все зависит от сил и желания.

К слову, с бывшими мужьями Климова осталась в хороших отношениях. Они часто пересекаются на школьных линейках и на детских праздниках. По словам актрисы, она не ограничивает общение отцов с их детьми. Поклонники не раз видели, как Месхи проводил время с дочкой или Петренко гулял с сыновьями.

«У всех моих детей есть папы. Они имеют возможность общаться когда угодно, сколько угодно, на любой территории. Все зависит от желания и занятости отцов. Пусть все дружат, я только счастлива от этого», — пояснила Екатерина в интервью для издания «7 Дней».