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«Бузова – певица, Курбан – писатель»: муж Бородиной стал автором года

Курбан Омаров получил награду от издательства «ЛитРес».

«Бузова – певица, Курбан – писатель»: муж Бородиной стал автором года
Курбан Омаров и Ксения Бородина. Фото https://www.instagram.com/zimamoscow/

В конце лета супруг Ксении Бородиной, Курбан Омаров, издал книгу о психологии отношений между мужчиной и женщиной — «Откровения мужчины». И вот, спустя несколько месяцев, он уже получил свою первую награду. Издательство «ЛитРес» признало его лучшим автором прошлого года.

О своей литературной победе бизнесмен поспешил сообщить в личном блоге.

«Прикольно. Спасибо тебе, мой дорогой читатель», — написал он. Часть фолловеров с восторгом восприняла новость.

«Один раз, читая Ксюшины сторис, случайно перешла на страничку Курбана. На самом деле, такого интересного юмора и сарказма давно не встречала! Поэтому верю, что реально и книга классная, надо почитать», «Прочитала Вашу книгу на одном дыхании за три часа… сутки ходила под впечатлением. У меня было много вопросов, на которые я не знала ответов. Теперь я все знаю… моментами плакала, когда читала… и думала, какая же я наивная дура была …и как могла любить человека, который и не был человеком-то», — откликнулись люди.

Однако далеко не все пришли в восторг как от самой новости, так и от того факта, что Омаров является лучшим писателем года.

«Бузова – певица, Курбан – писатель», «А почему такой ажиотаж? Книга ведь ни о чем», «Не может этого быть», «Дожились…», «Без жены не факт, что выстрел бы был», — прокомментировали пост некоторые люди.

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книга Курбана ОмароваКсения БородинаКурбан Омаров
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«Бузова – певица, Курбан – писатель»: муж Бородиной стал автором года
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