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Сестра Харламова объяснила, почему главная роль в «Легенде № 17» досталась Козловскому

Как отметила Татьяна Борисовна, она ни разу не пожалела о своем выборе.

Сестра Харламова объяснила, почему главная роль в «Легенде № 17» досталась Козловскому
Козловский получил роль Харламова благодаря его сестре/http://globallookpress.com/

Сестра двукратного олимпийского чемпиона, блистательного советского хоккеиста Валерия Харламова Татьяна Борисовна объяснила, почему главная роль в картине о ее родственнике досталась актеру Даниле Козловскому.

Как сказала женщина, перед съемками у нее состоялся разговор с режиссером. Ей показали пробы пяти актеров на роль Валерия Харламова. Больше всех в тот момент ей приглянулся именно Данила Козловский.

Татьяна Борисовна отметила, что у Козловского взгляд очень похож на тот, который был у Харламова. Поэтому она сразу сказала режиссеру, что именно этот актер больше других достоин роли великого хоккеиста. Как добавила женщина, впоследствии она ни разу не пожалела о своем выборе. Данила Козловский, по мнению сестры Харламова, блистательно справился со своей работой.

Также ей понравилось, как в картине сыграл актер Олег Меньшиков. Она считает, что он смог передать характер тренера Тарасова. При этом по комплекции Меньшиков, как она считает, совсем не походил на Тарасова, сообщает портал «Спорт-Экспресс».

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Тэги:

Валерий ХарламовДанила КозловскийОлег МеньшиковФильм "Легенда № 17"
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Сестра Харламова объяснила, почему главная роль в «Легенде № 17» досталась Козловскому
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