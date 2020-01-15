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Навка намекнула на участие Загитовой в своем новом шоу

Представления начнутся в конце декабря 2020 года.

Навка намекнула на участие Загитовой в своем новом шоу
Навка намекнула на участие Загитовой в своем новом шоу/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в Instagram анонсировала свое новое ледовое шоу. Уже известно, что выступления начнутся в конце декабря 2020 года. Причем супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова намекнула, что в шоу примет участие Алина Загитова, разместив ее фотографию.

Также Навка сказала, что билеты на новое шоу можно приобрести уже сейчас. Причем с хорошей скидкой. Позже они будут дороже.

Отметим, что олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова выступала в шоу Татьяны Навки с конца декабря прошлого года. Сейчас спортсменка приступила к активным тренировкам. Правда, на чемпионатах мира и Европы в этом году ее уже точно нельзя будет увидеть. Спортсменка не принимала участие в отборе, которым является чемпионат страны.

Как считают некоторые эксперты, фигуристка уже не сможет вернуться на прежний уровень. Между тем сама Алина Загитова полна решимости доказать, что ее пока рано списывать со счетов.

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Тэги:

Алина Загитоваледовое шоуТатьяна Навка
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Навка намекнула на участие Загитовой в своем новом шоу
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