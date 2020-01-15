Нелли Кобзон хочет признать банкротом картежника, проигравшего 25 млн долларов ее мужа

Вдова народного артиста России Иосифа Кобзона Нелли требует признать банкротом осужденного за мошенничество в особо крупном размере бизнесмена Вагифа Пейсахова. Этот человек на протяжении нескольких лет обманывал семью. Он откровенно водил за нос всенародно любимого певца, а также его жену, которые первое время не подозревали, что их обманывают.

Следователи установили, что товарищ Иосифа Кобзона брал у певца деньги в долг. Музыкант доверял бизнесмену, так как был знаком с ним на протяжении долгих лет. Депутату Госдумы предприниматель говорил, что все средства направляет на развитие своего бизнеса. Якобы когда предприятие расцветет, то все средства он вернет в полном объеме. В какой-то момент средства он перестал возвращать. Всего Пейсахов остался должен Кобзону огромную сумму — 25 миллионов долларов.

Позже нерадивый бизнесмен приходил к Кобзону с покаянием. Он рассказал, что долги отдать не сможет, так как все проиграл в покер. Кобзон данное дело без внимания оставлять не пожелал. Он написал заявление в полицию о мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что Пейсахов с первого дня водил Кобзона вокруг пальца. Деньги ему он отдавать сразу не собирался.

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Отметим, что сейчас Дмитрий Пейсахов отбывает наказание в колонии. Еще в 2016 году он был осужден на шесть лет. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Иосиф Кобзон ушел из жизни в 2018 году. Он на протяжении долгих лет боролся с тяжелой болезнью. Проститься с музыкантом пришли тысячи жителей столицы.