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Вдова Кобзона раздарила часть дорогостоящих вещей супруга

Нелли надеется, что ей выделят помещение под музей.

Вдова Кобзона раздарила часть дорогостоящих вещей супруга
Нелли Кобзон хочет открыть музей/http://globallookpress.com/

Вдова певца Иосифа Кобзона, который скончался чуть больше года назад, Нелли заявила, что раздарила много личных вещей покойного супруга. «Отдала и одежду, и часы его любимые, и дорогие авторучки, и зажигалки, и запонки, и книги, и диски. Словом, многое раздарила, но многое, конечно, придерживаю для музея – это же важные экспонаты», — сказала женщина.

Иосиф Кобзон. Фото
Вдова Кобзона мечтает об открытии музея/http://globallookpress.com/

Нелли Кобзон отметила, что с нетерпением ждет 2020 года. Дело в том, что ей пообещали в Министерстве культуры помещение под музей. Как она сказала, у ее мужа был небольшой офис в гостинице «Пекин», но сделать там музей не получится. Действует пропускная система и людей просто не будут пускать, а музей без посетителей существовать не может.

Сейчас Нелли Кобзон много времени проводит со своими внуками. Бабушка всегда делает очень дорогие и хорошие подарки на дни рождения им.

Вдова Кобзона проживает в подмосковной Баковке. Там и музыканта остался шикарный дом. Она отметила, что содержать огромное помещение ей самой уже очень тяжело. В этом вопросе ей на помощь приходят дети, сообщает портал Dni.ru.

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БаковкаИосиф КобзонНелли Кобзон
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Вдова Кобзона раздарила часть дорогостоящих вещей супруга
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