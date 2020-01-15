«Так похожи!»: Влад Соколовский показал фото помолодевшей матери и дочки

28-летний музыкант Влад Соколовский проводит отпуск на Бали вместе с 66-летней мамой Ириной Всеволодовной и 2-летней дочерью Мией. Молодой мужчина не стесняется отдыхать на курорте с родней и, даже напротив, гордится, что рядом с ним такие шикарные дамы.

больше по теме Соколовский подставил мать под хирургический нож Музыкант решил не ждать наступления Нового года и заранее вручил подарок любимой матери Ирине Всеволодовне. Причем он оказался крайне необычным.

В своем блоге он опубликовал трогательный снимок с наследницей и родительницей, подписав его: «Мои любимые девочки».

Поклонники обратили внимание, как замечательно выглядит его мать для своего возраста. Стать и фигура женщины – наследие ее артистического прошлого, раньше Ирина Всеволодовна работала в цирке, танцуя на проволоке. Влад также не скрывает, что его мама прибегала к пластической хирургии, на Новый год он подарил ей посещение специализированной клиники.

Не ускользнуло от глаз поклонников и сходство между дочерью и родительницей певца.

«Так похожи!», «Мия очень похожа здесь на твою маму, прямо одно лицо», «Не одно лицо, но что-то общее есть», «Со стороны кажется, что ваши с Ритой семьи очень похожи, поэтому малышка похожа на всех», — можно прочитать в комментариях блога.

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