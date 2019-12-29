НОВОСТИ

Соколовский подставил мать под хирургический нож

Музыкант решил не ждать наступления Нового года и заранее вручил подарок любимой матери Ирине Всеволодовне. Причем он оказался крайне необычным.

Соколовский подставил мать под хирургический нож
Влад Соколовский. Фото: Global Look Press

Певец Влад Соколовский подарил родительнице на праздник пластическую операцию лица. Результатом артист похвастался на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам исполнителя, Ирина Всеволодовна в полном восторге от своего преображения. От этого счастлив и ее сын. Ведь он очень хотел порадовать маму.

«Пожалуй, один из главных подарков к этому Новому году — это мамин внешний вид. Я дико доволен результатом, и что „мое“ любимое лицо осталось таким же естественным, для меня это было крайне важно!» — признался артист.

Соколовский заявил, что после операции его 66-летняя родительница выглядит минимум на 20 лет моложе своих лет. «Все наши в шоке», — отметил певец. Влад от всего сердца поблагодарил опытного хирурга за проделанную работу, назвав его очень крутым специалистом.

«Ваш подход мы будем ставить в пример!» — пообещал доктору музыкант.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад Соколовскиймамапластикасоколовский
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Соколовский подставил мать под хирургический нож
Интересно?
Поделись с друзьями: