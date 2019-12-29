Соколовский подставил мать под хирургический нож

Музыкант решил не ждать наступления Нового года и заранее вручил подарок любимой матери Ирине Всеволодовне. Причем он оказался крайне необычным.

Певец Влад Соколовский подарил родительнице на праздник пластическую операцию лица. Результатом артист похвастался на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам исполнителя, Ирина Всеволодовна в полном восторге от своего преображения. От этого счастлив и ее сын. Ведь он очень хотел порадовать маму.

«Пожалуй, один из главных подарков к этому Новому году — это мамин внешний вид. Я дико доволен результатом, и что „мое“ любимое лицо осталось таким же естественным, для меня это было крайне важно!» — признался артист.

Соколовский заявил, что после операции его 66-летняя родительница выглядит минимум на 20 лет моложе своих лет. «Все наши в шоке», — отметил певец. Влад от всего сердца поблагодарил опытного хирурга за проделанную работу, назвав его очень крутым специалистом.