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Звезда «Холопа» Ольга Дибцева стала матерью

В семье 33-летней актрисы и ее супруга родилась девочка.

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева стала матерью
Актриса Ольга Дибцева. КП/Вислов Иван

Актриса нашумевшей отечественной комедии «Холоп» 33-летняя Ольга Дибцева впервые стала мамой.

В семье знаменитости и ее супруга Романа родилась девочка. Супруги до последнего скрывали беременность Ольги – актриса практически не появлялась на светских мероприятиях. О том, что Дибцева ждет ребенка, стало известно лишь на последних месяцах беременности, когда знаменитость появилась на премьере «Холопа».

Счастливым событием Ольга поделилась со своими подписчиками в Instagram. Она рассказала, что их девочка появилась на свет еще 26 декабря.

«Надеюсь, вы поймете. Хотелось поделиться новостью сразу, но решила дать себе немного времени. Скоро вас познакомлю», — отметила она.

Ольга призналась, что и ей, и ее супругу достаточно трудно собрать мысли в единое целое. Сейчас ее переполняет невероятное счастье. Порталу «7Дней» Ольга также рассказала, что отказалась во время родов от обезболивающих препаратов и иных стимуляторов. Достаточно трудно дался процесс деторождения и мужу Ольги – Роман несколько раз покидал жену, чтобы успокоиться, а затем возвращался. Сейчас именно муж активнее ухаживает за малышкой, давая своей супруге отдых.

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Дибцева новостиОльга ДибцеваХолоп
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Звезда «Холопа» Ольга Дибцева стала матерью
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