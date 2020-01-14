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«Была готова никуда не ехать»: Гагарина перенервничала из-за сложного полета с дочерью

Двухлетняя Мия тяжело перенесла дорогу на Мальдивы.

«Была готова никуда не ехать»: Гагарина перенервничала из-за сложного полета с дочерью
Полина Гагарина с дочкой. Фото: Инстаграм

Полина Гагарина перенервничала во время семейного полета на Мальдивы. Двухлетняя дочь певицы Мия тяжело пережила дорогу на острова, чем сама исполнительница поспешила поделиться с подписчиками. Гагарина рассказала, что из-за возраста ее девочка боится громких звуков, большого скопления людей и, предположительно, высоты. Большим стрессом для ребенка стало нахождение в аэропорту – сначала девочка упала, а затем у малышки открылась рвота во время прохождения паспортного контроля. Полина призналась – уже тогда она «готова была никуда не ехать».

«Волевым семейным решением мы двинулись дальше — надели на Мию наушники и поставили Лунтика.  Взлетали мы спокойно, Миюша даже не поняла, что мы уже высоко над землей! Через час она крепко заснула, и мы тоже вырубились…. до первого невероятного толчка», — раскрыла детали экс-наставница «Голоса».

Дальше звезде и ее семье предстояло еще два рейса. Перед вторым маленькая Мия никак не хотела засыпать, чем вымотала не только маму, но и папу с бабушкой. Гагарина призналась – если бы не близкие, она не смогла бы взять себя в руки. К счастью, спустя почти сутки дороги певица вместе с семьей сумели-таки добраться до Мальдив, однако сама исполнительница призналась – дорогу эту она запомнит надолго.

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«Была готова никуда не ехать»: Гагарина перенервничала из-за сложного полета с дочерью
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