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Новый рекорд Бузовой: одно фото с Манукяном набрало свыше 1,5 млн лайков

Многие поклонники звезды радуются, что в личной жизни у нее все стало прекрасно.

Новый рекорд Бузовой: одно фото с Манукяном набрало свыше 1,5 млн лайков
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

Трудно назвать в сегодняшних российских реалиях более успешную девушку, чем Ольга Бузова. Ее имя упоминается в СМИ каждый день.

И каждый раз это что-то новенькое: звезда участвует в самых разных телевизионных проектах, гастролирует с концертами, записывает новые клипы, начинает осваивать альтернативные варианты бизнеса, активно ведет блог и многое-многое другое. И в итоге в 2019 году занимает вторую строчку в рейтинге Forbes самых успешных звезд России, уступив первое место лишь Хабибу Нурмагометову. По данным журнала, поющая ведущая в год зарабатывает около 4,4 млн долларов.

Однако в личной жизни у девушки явно были пробелы – ей никак не везло с бойфрендами, да и не светилась звезда особо с кем-то из лиц противоположного пола. И когда на горизонте у Ольги появился Давид Манукян, девушку просто прорвало. Весь Instagram теперь засыпан сладкими кадрами этой парочки.

Бузова. Фото
Фото: www.instagram.com/buzova86

Российские зрители поддержали свою любимицу лайками. Но особенно по вкусу нашему люду пришлась новогодняя фотография Давы и Ольги, пост с которой стал первым открытым заявлением звезды об отношениях с блогером. Всего за две недели фото собрало свыше 1,5 млн лайков от пользователей. Это рекордная цифра даже для такой звезды, как Бузова.

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Тэги:

Бузова личная жизньДавид МанукянОльга Бузова
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Новый рекорд Бузовой: одно фото с Манукяном набрало свыше 1,5 млн лайков
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