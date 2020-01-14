Новый рекорд Бузовой: одно фото с Манукяном набрало свыше 1,5 млн лайков

Многие поклонники звезды радуются, что в личной жизни у нее все стало прекрасно.

Трудно назвать в сегодняшних российских реалиях более успешную девушку, чем Ольга Бузова. Ее имя упоминается в СМИ каждый день.

И каждый раз это что-то новенькое: звезда участвует в самых разных телевизионных проектах, гастролирует с концертами, записывает новые клипы, начинает осваивать альтернативные варианты бизнеса, активно ведет блог и многое-многое другое. И в итоге в 2019 году занимает вторую строчку в рейтинге Forbes самых успешных звезд России, уступив первое место лишь Хабибу Нурмагометову. По данным журнала, поющая ведущая в год зарабатывает около 4,4 млн долларов.

Однако в личной жизни у девушки явно были пробелы – ей никак не везло с бойфрендами, да и не светилась звезда особо с кем-то из лиц противоположного пола. И когда на горизонте у Ольги появился Давид Манукян, девушку просто прорвало. Весь Instagram теперь засыпан сладкими кадрами этой парочки.

Российские зрители поддержали свою любимицу лайками. Но особенно по вкусу нашему люду пришлась новогодняя фотография Давы и Ольги, пост с которой стал первым открытым заявлением звезды об отношениях с блогером. Всего за две недели фото собрало свыше 1,5 млн лайков от пользователей. Это рекордная цифра даже для такой звезды, как Бузова.