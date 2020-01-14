«С мамой отношений практически нет»: Алеся Кафельникова не общается с родительницей

Модель Алеся Кафельникова заявила, что не общается со своей мамой Марией Тишковой, бывшей женой теннисиста Евгения Кафельникова. «С мамой отношений практически нет. Она иногда выставляет меня в свой Instagram, пишет, что гордится мной, но мы вообще не созваниваемся», — заявила Алеся Кафельникова.

Как отметила модель, ее мать постоянно молчит. Как думает девушка, родительница боится сказать лишнее. В то же время она вспоминает свое детство. Тогда общение с мамой было ей в радость.

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С отцом, прославленным теннисистом, Кафельникова в более теплых отношениях. В то же время, когда ей плохо, родителям модель предпочитает не звонить. Как она отметила, они ее просто не поймут. Если, к примеру, она скажет отцу, что влюбилась в девочку, то он просто ответит ей, чтобы ее ноги в России не было.

Высказалась звезда и о своих отношениях с рэпером Фараоном. У них был очень бурный роман, но, к сожалению, они расстались. Сейчас, как она сказала, у них отношения без каких-либо обязательств. Она предпочитает сосредоточиться на работе, а не на любовных похождениях. «Может, я сделаю империю, заберу его с собой, и мы будем, как семья Кардашян», — отметила модель в интервью Forbes.