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«Помимо девушки, меня ждал парень из армии»: Клявер вспомнил сотрудничество с Костюшкиным

По словам музыканта, вместе они стали работать с декабря 1994 года.

«Помимо девушки, меня ждал парень из армии»: Клявер вспомнил сотрудничество с Костюшкиным
Клявер вспомнил сотрудничество с Костюшкиным/http://globallookpress.com/

Музыкант Денис Клявер в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, как они начинали сотрудничать со Стасом Костюшкиным. Вместе в группе «Чай вдвоем» артисты выступали с 1994 по 2012 год.

«В 1994 году я служил в армии в оркестре. Помимо девушки меня ждал парень из армии. Это Стас Костюшкин. Мы с ним в те годы играли самую разную музыку. Нашим первым продюсером был Сережа Курехин. Это фантастически творческий человек. Только он смог разглядеть талант в двух оголтелых молодых людях с горящими глазами. Он взял нас в свою продюсерскую компанию», — сказал Денис Клявер.

По его словам, перед первым совместным с Костюшкиным концертом он не мог спать. «Это было для меня мегаответственное мероприятие. Стас хоть пять лет отработал в театре, а я был вообще без опыта», — заметил певец.

При этом он признал, что на первом концерте получилось далеко не все. «Сережа вышел и сказал: «Сейчас на сцене появятся двое ребят, только у их группы нет названия». Мы вышли, спели, но как мне кажется облажались в тот вечер по полной программе», — сказал Денис Клявер.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Группа "Чай вдвоем"Денис КляверНовости googleСтас Костюшкин
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«Помимо девушки, меня ждал парень из армии»: Клявер вспомнил сотрудничество с Костюшкиным
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