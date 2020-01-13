«Помимо девушки, меня ждал парень из армии»: Клявер вспомнил сотрудничество с Костюшкиным

Музыкант Денис Клявер в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, как они начинали сотрудничать со Стасом Костюшкиным. Вместе в группе «Чай вдвоем» артисты выступали с 1994 по 2012 год.

«В 1994 году я служил в армии в оркестре. Помимо девушки меня ждал парень из армии. Это Стас Костюшкин. Мы с ним в те годы играли самую разную музыку. Нашим первым продюсером был Сережа Курехин. Это фантастически творческий человек. Только он смог разглядеть талант в двух оголтелых молодых людях с горящими глазами. Он взял нас в свою продюсерскую компанию», — сказал Денис Клявер.

По его словам, перед первым совместным с Костюшкиным концертом он не мог спать. «Это было для меня мегаответственное мероприятие. Стас хоть пять лет отработал в театре, а я был вообще без опыта», — заметил певец.

При этом он признал, что на первом концерте получилось далеко не все. «Сережа вышел и сказал: «Сейчас на сцене появятся двое ребят, только у их группы нет названия». Мы вышли, спели, но как мне кажется облажались в тот вечер по полной программе», — сказал Денис Клявер.