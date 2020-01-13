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Фонд кино подал иск против компании Kinodanz

Киностудия ранее уже судилась с известным блогером Евгением Баженовым.

Фонд кино подал иск против компании Kinodanz
Логотип Фонда кино. Фото: fond-kino.ru

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Фонд кино подал иск против киностудии «Кей Ди Студиос», более известной как Kinodanz.

Как выяснилось, причиной для такого решения стала задолженность в 45 миллионов рублей, которую Фонд кино очень хочет себе вернуть, а Kinodanz с деньгами никак не хочет расставаться. Других подробностей по иску пока нет. Судебное заседание состоится в конце февраля, именно тогда и должны проясниться все подробности, за что кинокомпания должна деньги и когда планирует их возвращать.

Напомним, Kinodanz уже успела прославиться в 2019 году, когда подала в суд на одного из самых известных в России обзорщиков кино на YouТube — Евгения Баженова, более известного под псевдонимом BadComedian. Тогда компания хотела получить миллион рублей за критику картины «За гранью реальности». В итоге для блогера все закончилось хорошо, стороны пришли к мирному соглашению, правда подробностей никто так и не рассказал.

 

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KinodanzискФонд кино
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Фонд кино подал иск против компании Kinodanz
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