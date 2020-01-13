Фонд кино подал иск против компании Kinodanz

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Фонд кино подал иск против киностудии «Кей Ди Студиос», более известной как Kinodanz.

Как выяснилось, причиной для такого решения стала задолженность в 45 миллионов рублей, которую Фонд кино очень хочет себе вернуть, а Kinodanz с деньгами никак не хочет расставаться. Других подробностей по иску пока нет. Судебное заседание состоится в конце февраля, именно тогда и должны проясниться все подробности, за что кинокомпания должна деньги и когда планирует их возвращать.

Напомним, Kinodanz уже успела прославиться в 2019 году, когда подала в суд на одного из самых известных в России обзорщиков кино на YouТube — Евгения Баженова, более известного под псевдонимом BadComedian. Тогда компания хотела получить миллион рублей за критику картины «За гранью реальности». В итоге для блогера все закончилось хорошо, стороны пришли к мирному соглашению, правда подробностей никто так и не рассказал.